В мероприятии приняли участие несколько десятков жителей и гостей города.

Во Владимире сотрудники Госавтоинспекции организовали акцию совместно с преподавателями Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Мероприятие прошло в одном из самых оживленных мест города – на парковке гипермаркета, который ежедневно посещают сотни автомобилистов, нередко приезжающих целыми семьями.Яркий автомобиль мобильного комплекса «Лаборатория безопасности», выделяющийся из общей массы, привлек внимание десятков посетителей торговой точки, которые с удовольствием согласились принять участие в мастер-классах и викторинах, специально подготовленных для акции. Примечательно, что взрослые были заинтересованы не меньше, чем дети.В ходе мероприятия юные участники движения, которые с наступлением теплого времени года начали активно использовать двухколесный транспорт, под руководством инспектора ГИБДД вспоминали правила дорожного движения, а также искали правильный выход из разных смоделированных на столе-макете дорожных ситуаций.После всех решенных задач участникам предложили пройти ещё одно испытание – надеть специальные средства защиты. Оказалось, что далеко не все мальчишки и девчонки знают, как правильно носить шлем, налокотники, наколенники и светоотражающие элементы. Инспекторы и педагоги автогородка рассказали о предназначении элементов экипировки и показали, как их надежно закрепить. После этого юные участники движения продемонстрировали свои способности, ловко маневрируя по участку на велосипедах и самокате.В это же время на базе автомобиля «Лаборатории безопасности» специально для взрослых специалистами проводилось занятие, в ходе которого был продемонстрирован алгоритм правильной установки детских удерживающих устройств, а также инструктаж по фиксации ребенка в нем.В завершение акции все участники поблагодарили организаторов за содержательное и полезное мероприятие.