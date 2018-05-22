Это произошло в результате личного вмешательства главы региона Светланы Орловой в ситуацию, возникшую на указанном предприятии 22 мая.

Вопрос об увольнении работников «Автоприбора» с повестки дня снят. Это произошло в результате личного вмешательства главы региона Светланы Орловой в ситуацию, возникшую на указанном предприятии 22 мая.Губернатор провела серию переговоров с руководителями структур, от которых зависит судьба завода и его персонала. В итоге достигнуты договорённости о том, что работники, их семьи не должны быть заложниками негативных последствий, наступивших из-за упущений в управлении производством.