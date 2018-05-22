Воруют голубое топливо. С начала года в области более 80 случаев хищения газа и 34 незаконных подключения к газопроводам. Ущерб почти 800 тысяч рублей. Кроме того, недобросовестные потребители часто вмешиваются в работу счётчиков газа и тоже наносят газовикам ущерб, общая сумма которого уже превысила 10 миллионов рублей.

Воруют голубое топливо. С начала года в области более 80 случаев хищения газа и 34 незаконных подключения к газопроводам. Ущерб почти 800 тысяч рублей. Кроме того, недобросовестные потребители часто вмешиваются в работу счётчиков газа и тоже наносят газовикам ущерб, общая сумма которого уже превысила 10 миллионов рублей. Наибольшее количество нарушений специалисты выявили в Суздальском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. В компании Газпром межрегионгаз Владимир подчёркивают, что за свои действия нарушителям грозит административная и даже уголовная ответственность.