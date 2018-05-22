22.05.2018

2018-05-22 13:35:32

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (17 (9618) от 22 мая 2018 года).

ОПЕРАТИВНО И СЛАЖЕНО



Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов принял участие в 40-й конференции начальников полиции столиц европейских государств, которая проходила с 3 мая 2018 года в столице Ирландии — Дублине. Читайте на странице 2.





ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ





День Победы — один из самых главных и любимых праздников нашей страны. Люди стремятся разделить торжество друг с другом. Подробности читайте на странице 2.





ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ





Старший инспектор 2-го специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Виктор КУРБАТОВ рассказал о подготовке к мотосезону сотрудников ДПС, несущих службу на мотоцикле. Читайте на странице 2.





ОТ ВСЕЙ ДУШИ





В канун празднования Дня Победы руководство столичного главка ежегодно поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, органов внутренних дел. Этот год не стал исключением. Читайте на странице 3.





МОЯ РАБОТА У ВСЕХ НА ВИДУ



Член Общественного совета при УВД по ЗАО Геннадий Радаев принял участие в отчёте участкового уполномоченного полиции ОМВД России по району Фили-Давыдково старшего лейтенанта полиции Сергея Савкина. Читайте на странице 3.





ПРАЗДНИК, СТАВШИЙ ТРАДИЦИЕЙ



В 1-м оперативном полку полиции празднование Дня Победы — радостное, светлое и памятное событие. Сотрудники полиции на входе выдавали георгиевские ленточки многочисленным гостям. Подробнее на странице 4.





СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ



8 мая во 2-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве прошло празднование Дня Победы. Данное мероприятие стало уже традиционным для личного состава, однако в этом году полк удивил почётных гостей приятными новшествами. Читайте на странице 4.







ПОМНИМ, ЛЮБИМ, ЧТИМ!



«Город был весь разрушен, нас привезли, а там одни трупы», — именно так Иван Петрович вспоминает страшный 1943 год в Сталинграде. Подробности на странице 4.





В БОРЬБЕ С ОГНЁМ



Человек совершил величайшее открытие — добыл огонь и научился им управлять. Шли века и тысячелетия, люди постепенно превращали его в мощную созидательную силу. Но одновременно велико было и его разрушительное действие: в пламени погибали люди, сгорали жилища, посевы, другие материальные ценности. Читайте на странице 5.





ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ



К группе кишечных инфекций относятся такие заболевания, как дизентерия, брюшной тиф, паратифы, пищевые отравления инфекционной природы и даже холера. Подробности читайте на странице 5.





НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ МОСКВЫ



По результатам 2017 года в номинации «Лучшее подразделение патрульно-постовой службы полиции» победила отдельная рота ППСП ОМВД России по району Чертаново Южное. Наш корреспондент встретился с командиром роты майором полиции Александром Соковым и попросил рассказать читателям о деятельности возглавляемого им подразделения. Читайте на странице 6.





ДЕТИ И ВНУКИ ПРОДОЛЖАТ НАШ ПУТЬ



В канун празднования Дня Победы, по сложившейся давней традиции, Совет ветеранов ФКУ «Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по г. Москве» организует встречи с ветеранами службы тыла, чтобы лично поздравить каждого участника суровых дней войны. Читайте на странице 6.





НА ИВАНОВЫХ ДЕРЖИТСЯ РОССИЯ



15 мая в московском ОМОНе прошла презентация книги «Командир первого ОМОНа СССР», посвящённой памяти основателя отряда генерал-майора милиции Дмитрия ИВАНОВА. Читайте на странице 7.





ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ПЕРЕД РАБОТОДАТЕЛЕМ



Работодатель имеет право привлекать работников к материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ) и иными федеральными законами. Читайте на странице 7.





ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН ВПЕРЕДИ



Начальник УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Николай САВЧЕНКО рассказал корреспонденту «Петровки, 38» о работе управления. Читайте на странице 8.





НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ ПОЛИЦИИ



Московское метро — место массового скопления огромного количества людей. В обеспечении общественного порядка в столичной подземке сотрудникам УВД большую помощь оказывает добровольная народная дружина Московского метрополитена. Читайте на странице 8.





НАСТОЯЩИЙ ГЕРОИЗМ



Полицейский 6-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Алексей Шарапов, рискуя собственной жизнью, спас упавшего на железнодорожные рельсы человека. Продолжение на странице 9.





ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ СТРАЖЕЙ



В Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой состоялся концерт, посвящённый 83-й годовщине со дня образования УВД на Московском метрополитене. Читайте на странице 9.





ИЗЪЯТОЕ ЗЕЛЬЕ — ЭТО СПАСЁННЫЕ ЖИЗНИ



Московская полиция активно и результативно продолжает проводить комплексную работу, направленную на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Читайте на странице 10.





ИЗ ХРОНИКИ РАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



Весной нынешнего года оперативники УНК и следователи ГСУ ГУ МВД России по городу Москве пресекли криминальный «подряд» девятерых распространителей наркотиков — приезжих из стран ближнего зарубежья. Подробности читайте на странице 10.





ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРИЗВАНИЕ



Накануне Всемирного дня музеев, отмечающегося 18 мая в 150 странах мира, корреспондент «Петровки, 38» побывала в музее истории Московского уголовного розыска. Подробности читайте на странице 11.





ТАЙНА РЯДОВОГО АНТОНИЧЕВА



В начале семидесятых годов прошлого века я проходил срочную службу в пограничных войсках в Закарпатье. Застава, куда я попал после окончания учебки, стояла на второстепенном направлении — вдали от городов и транспортных узлов, и в силу этого насчитывала небольшое количество людей. Читайте на странице 11.





УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ



Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.





«ВСЕХ ПРАВОСУДИЕМ ДОВОЛЬСТВОВАТЬ…»



22 сентября 1732 года было объявлено об увеличении штата генерал-полицмейстерской канцелярии. Таким образом, в помощь петербургскому обер-полицмейстеру назначались, помимо некоторых других лиц, 30 канцеляристов. Подробнее на странице 14.





ОНИ СПАСАЛИ И ПОДДЕРЖИВАЛИ БОЕВОЙ ДУХ…



Песни Великой Отечественной войны живы и любимы людьми самых разных поколений. Задев самые заветные струны сердца, они звучали в честь Дня Победы в Концертном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино в исполнении солистов и учащихся Международного центра русской музыкальной культуры «Алатырь». Подробности читайте на странице 14.





НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ



День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается 24 мая. Праздник этот связан с почитанием святых Кирилла и Мефодия. Как известно, именно они в IX веке создали алфавит, который мы используем до сих пор. Подробнее на странице 15.





«БУГОРОК»: САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ



Развитие системы охраны здоровья граждан является одной из приоритетных задач ведомственной системы здравоохранения. В реализации данного направления одну из ведущих ролей занимает санаторно-курортное лечение. Читайте на странице 15.





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