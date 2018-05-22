Страсти вокруг свадьбы принца Гарри и Меган Маркл никак не утихнут. На этот раз резкой критике подвергся один из гостей торжества футболист Дэвид Бекхэм.

Страсти вокруг свадьбы принца Гарри и Меган Маркл никак не утихнут. На этот раз резкой критике подвергся один из гостей торжества футболист Дэвид Бекхэм.Британский телеведущий Пирс Морган назвал спортсмена хамом. Журналиста взбесило, что Бекхэм жевал жвачку во время церемонии венчания внука Елизаветы II в часовне Святого Георгия."Он входит в церковь и садится рядом с Николасом Сомсом, столпом истеблишмента, человеком, связанным с Уинстоном Черчиллем, и что он делает? Он жует жвачку", – заявил ведущий во время эфира.Морган уверен, что после такого вульгарного поведения футболисту не светит рыцарский титул. "Жевательная резинка в церкви... В старые времена вас заточили бы в башню за такого рода вещи, это неуважение", – отметил телеведущий.Недоволен Дэвидом и простой британский народ. Общественность возмутило, что во времяпроповеди приглашенного молодоженами епископа Майкл Карри футболист смеялся и отвлекал других гостей.Не остался без внимания и странный поцелуй музыканта Элтона Джона и Дэвида Бекхэма. Мужчины тело приветствовали друг друга, а после и вовсе соприкоснулись губами. Осою комичность ситуации придает то, что чуть отойдя от футболиста певец принялся активно облизывать губы. Приветствие знаменитостей пользователи Сети назвали самым горячим поцелуем на свадьбе.Напомним, венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.