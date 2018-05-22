Жертве изнасилования Диане Шурыгиной воспылала страстной любовью к певице Ольге Бузовой. Диана даже посвящает звезде Дома-2 песни.

Жертве изнасилования Диане Шурыгиной воспылала страстнойлюбовью к певице Ольге Бузовой. Диана даже посвящает звезде "Дома-2" песни.В Сети появился дисс Шурыгиной. В нем Диана выражает своенеуважение к Ольге Бузовой и ее творчеству. "Под Меня косит даже Бузова Ольга.Ольга, что случилось, я не понимаю. Женщина, подвинетесь, я здесь реп читаю", -ритмично декларирует Диана со своего смартфона. Далее Шурыгина зачитывает освоей популярности и нескромно называет себя "шедевром современного искусства".Диана уверена, что этот дисс будет бешено популярным,поэтому планирует выпустить к нему еще и клип, сообщает Super. Каким будетвизуальное воплощение этого сингла пока неизвестно.Отметим, что дисс – это выказывание неуважения к какому-либолицу в форме текста и обычно их пишут парами, то есть – "дисс – ответный дисс".Возможно, вскоре мы услышим отклик на это послание от Ольги, хотя Бузова можетпроигнорировать этот корявый выпад.Поклонники Ольги уверены, что их любимица не обратит внимание на бесталанную Шурыгину. Они принялись яростнозащищать Ольгу. "Как бузова косит под этумразь? Кто под кого еще "косит" тупая баба,лучше б учиться пошла,чем завидовалаб Ольге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Когда о тебе все забыли, и ты решила попробовать хайпануть наБузовой. Вдруг она заметит", "Серьезно,шкурыгина еще у кого-топопулярна? Просто за нее уже забыли,вот она и пытается еще как то хайпануть", "Опять за счет бузовой решили пробиться. Бедная Оля".не унимались почитатели Бузовой.Добавим, что среди комментирующихне оказалось ни одного поклонника Дианы, зато было достаточно тех, кто ненавидит ихобеих. "Катастрофа...чума африканская,и одна и другая", "Обе же тупорылые ))имнадо группу создать дуэт", "У этой хоть понятно что говорит😆😆😆. Слова не съедает. А вот что Бузова спела впесне Чемпион я поняла только одно слово. Чемпион 😆😆😆😆😆", "Вызнаете, даже Шурыгина не бесит так как Ольга Бузова", "Обеих бы отлупить дедовским ремнем с пряжкой", – писалипользователи Сети.