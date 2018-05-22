Официальный представитель МИД России Мария
Захарова прокомментировала слова украинского депутата Игоря Мосийчука, призвавшего
уничтожить стройку века.
Официальный представитель МИД России Мария
Захарова прокомментировала слова украинского депутата Игоря Мосийчука, призвавшего
уничтожить "стройку века".
Депутат Верховной рады назвал
Крымский мост объектом вражеской инфраструктуры и призвал его взорвать.
Захарова отреагировала на это однозначно: дипломатической оплеухой, жестко охарактеризовав
обращение Мосийчука.
"Это
призыв к совершению террористического акта", – цитирует спикера МИД России Nation News. Ранее
депутат Рады представил себя на месте министра обороны Украины и пофантазировал
на тему того, что бы он сделал в этой ситуации. Как
писали Dni.Ru, председатель комитета Совета Федерации по международным
делам Константин Косачев заявил, что подобные высказывания украинских
политиков – прямые призывы к военным действиям против России.
Напомним, Следственный комитет России завел
уголовное дело по факту
призыва к террористической деятельности после публикации в американских СМИ
статьи с призывом взорвать Крымский мост. 15 мая состоялось торжественное открытие переправы.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии, а также пообщался
со всеми, кто участвовал в реализации проекта. На следующий день мост
открыли для транспорта.