Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского депутата Игоря Мосийчука, призвавшего уничтожить стройку века.

Официальный представитель МИД России МарияЗахарова прокомментировала слова украинского депутата Игоря Мосийчука, призвавшегоуничтожить "стройку века".Депутат Верховной рады назвалКрымский мост объектом вражеской инфраструктуры и призвал его взорвать.Захарова отреагировала на это однозначно: дипломатической оплеухой, жестко охарактеризовавобращение Мосийчука."Этопризыв к совершению террористического акта", – цитирует спикера МИД России Nation News. Ранеедепутат Рады представил себя на месте министра обороны Украины и пофантазировална тему того, что бы он сделал в этой ситуации. Какписали Dni.Ru, председатель комитета Совета Федерации по международнымделам Константин Косачев заявил, что подобные высказывания украинскихполитиков – прямые призывы к военным действиям против России.Напомним, Следственный комитет России завелуголовное дело по фактупризыва к террористической деятельности после публикации в американских СМИстатьи с призывом взорвать Крымский мост. 15 мая состоялось торжественное открытие переправы.Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии, а также пообщалсясо всеми, кто участвовал в реализации проекта. На следующий день мостоткрыли для транспорта.