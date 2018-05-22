Подозреваемая незаконно продавала золото владельцам ювелирных мастерских

Подозреваемая незаконно продавала золото владельцам ювелирных мастерскихПолицейские задержали жительницу Костромы, которая пыталась незаконно продать 2,5 килограмма золота стоимостью более 6,6 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, подозреваемая незаконно продавала владельцам частных ювелирных мастерских в Москве и Костроме золото в банковских слитках и гранулах. Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ — «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга».Женщина была задержана сотрудниками ФСБ России, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, управления МВД по Костромской области при поддержке бойцов Росгвардии.Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемой и проводят другие мероприятия по декриминализации сферы оборота золота.