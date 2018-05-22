Мужчина обманывал пенсионеров, предлагая услуги по остеклению балконов.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя областного центра. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Установлено, что в середине ноября прошлого года обвиняемый проводил ремонтные работы в квартире у 78-летней жительницы города Владимира. За дополнительную плату мужчина предложил пенсионерке остеклить балкон.Местная жительница согласилась и, не заключая договор о предоставлении услуг, отдала работнику требуемую сумму – 35 тысяч рублей. Получив деньги, обвиняемый скрылся и перестал отвечать на телефонные звонки.Через месяц оперативники установили местонахождение злоумышленника, он был задержан в ходе оперативных мероприятий на территории областного центра.Полицейские установили причастность фигуранта к еще одному преступлению. В июне 2017 года мужчина, под аналогичным предлогом, завладел деньгами пожилого местного жителя в сумме 14 тысяч рублей.Фигурант признал свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.