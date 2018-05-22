Стали известны подробности ДТП на
Кутузовском проспекте. В аварии столкнулись семь автомобилей.
Стали известны подробности ДТП на
Кутузовском проспекте. В аварии столкнулись семь автомобилей.
В числе машины – и карета
скорой помощи. По последним данным, пострадали шесть человек, в их числе ребенок.
По данным столичного
управления ГИБДД, ДТП произошло на пересечении Кутузовского проспекта и Минской
улицы. Авария привела к перекрытию четырех полос дорожного движения, передает Life.ru.
Появились
и страшные кадры с места происшествия. Для
эвакуации пострадавших привлекается медицинский вертолет.
Дальнейшая
информация уточняется, сообщает телеканал "На месте
работают сотрудники ГИБДД. В область движется только одна полоса, причем полоса общественного транспорта. Пробка в сторону области три километра. В центр движутся две полосы из четырех", – цитирует представителя столичного главка ГИБДД радиостанция "Говорит Москва".
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