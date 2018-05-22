Стали известны подробности ДТП на Кутузовском проспекте. В аварии столкнулись семь автомобилей.

Стали известны подробности ДТП наКутузовском проспекте. В аварии столкнулись семь автомобилей.В числе машины – и каретаскорой помощи. По последним данным, пострадали шесть человек, в их числе ребенок.По данным столичногоуправления ГИБДД, ДТП произошло на пересечении Кутузовского проспекта и Минскойулицы. Авария привела к перекрытию четырех полос дорожного движения, передает Life.ru.Появилисьи страшные кадры с места происшествия. Дляэвакуации пострадавших привлекается медицинский вертолет.Дальнейшаяинформация уточняется, сообщает телеканал "На местеработают сотрудники ГИБДД. В область движется только одна полоса, причем полоса общественного транспорта. Пробка в сторону области три километра. В центр движутся две полосы из четырех", – цитирует представителя столичного главка ГИБДД радиостанция "Говорит Москва".Материал дополняется