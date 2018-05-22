Бичом человечества все чаще называют аллергию. Количество людей, страдающих этим недугом, с каждым годом стремительно увеличивается. Мы давно привыкли к массовым аллергическим реакциям на цветущие растения, пыль, шерсть животных или еду. Впрочем, вызывать заболевание могут совершенно неожиданные вещи.

Бичом человечества все чаще называют аллергию. Количестволюдей, страдающих этим недугом, с каждым годом стремительно увеличивается. Мыдавно привыкли к массовым аллергическим реакциям на цветущие растения, пыль,шерсть животных или еду. Впрочем, вызывать заболевание могут совершеннонеожиданные вещи.О редких нетипичных аллергенах Dni.Ru рассказал врач-отоларинголог ВладимирЗайцев.По словам доктора, каждый из нас подвержен сенсибилизации –процессу, в результате которого разные внешние раздражителивлияют на человеческий организм, повышая его чувствительность к ним. Поэтомуаллергены могут быть повсюду, даже там, где их можно меньше всего ожидать.Предугадать, в какой момент, на какой раздражитель мы среагируем, практическиневозможно. "Причиной возникновения любой аллергической реакции может бытьослабленная защитная функция организма, – говорит Владимир Зайцев. – Здоровыйобраз жизни, полноценный и своевременный отдых, отсутствие постояннойстрессовой ситуации, делают нас более устойчивым к любым заболеваниям. Инаоборот, синдром хронической усталости, эмоциональное выгорание, неправильноепитание, переутомление и постоянный стресс ослабляют иммунитет, подвергая насразным болезням, особенно аллергии". Именно поэтому ее вызывают самые непредсказуемыевещи.Солнце. Аллергическаяреакция на ультрафиолетовые лучи называется фотодерматозом или солнечнымдерматитом. Чаще всего, проявляется она у людей славянского типа внешности, вкрови которых не хватает меланина, либо у обладателей сухой чувствительной кожи.Под воздействием солнечных лучей кожа блондинов покрывается волдырями, похожимина крапивницу. Раздражение происходит либо из-за скопления аллергенов наповерхности эпидермиса – ими могут быть косметические средства, либо из-за нарушенийиммунной системы или последствий приема медикаментозных препаратов. Оба фактораповышают чувствительность кожи к солнечному свету, делая ее уязвимой. Сочетаниелекарственных средств и ультрафиолета зачастую вызывают острую аллергию в видесильного покраснению кожных покровов, жжения, высыпаний и зуда. Самый опасныйвид аллергического проявления – отек слизистых оболочек и отдельных участковкожи. Идентичная реакция может произойти и в солярии. Организм может похожимобразом среагировать и на искусственный загар.Семяизвержение.Пациентами аллергологов и иммунологов все чаще становятся супружеские пары, гдеженщина страдает вспышками острой аллергии на сперму мужа. Проявляется недуг вовремя полового контакта в процессе семяизвержения у супруга. В такие моментыжена, вместо сексуального удовольствия, получает массу неприятных ощущений, ввиде приступа удушающего кашля, сильной заложенности носа, отека кожныхпокровов и слизистых горла и носоглотки, невыносимого зуда и высыпаний на коже.Происходит это отчасти потому, что организм женщины воспринимает семеннуюжидкость мужа как чужеродный белок. Кроме того, наличие аутоиммунныхзаболеваний может держать всю систему иммунитета в постоянном напряжении, и онадает сбой в самый неподходящий момент. Также, аллергическая реакция на спермуможет возникнуть из-за инфекции мочеполовой системы мужчины или в случае долгойлекарственной терапии, когда ему пришлось принимать антибиотики в совокупностис другими лекарствами. Врачи советуют таким парам не впадать в уныние, готовяськ разводу, а посетить специалиста, который проведет грамотное обследование иназначит лечение обоих. Либо выходом из нестандартной ситуации может бытьиспользование презервативов. Возможно, через какое-то время женский организмперестроится и перестанет подобным образом реагировать на мужское семя.Холод. Холодоваяаллергия встречается у людей с аномальной непереносимостью низких температур.Возникает во время нахождения на морозе или влажном прохладном воздухе, при контактесо снегом или льдом, а также при употреблении холодных напитков и еды. Проявляетсяв виде крапивницы – зудящие волдыри, отеки, краснота на коже. Раздраженные участки сильно чешутся. Иногдасопровождается частым чиханием, спазмами и одышкой. Этот тип аллергическойреакции до сих пор вызывает у врачей много споров, иногда его называют псевдоаллергическим,несмотря на то, что заболевание включено в Международный классификаторболезней. Оно не передается по наследству, не является хроническим или заразным.Некоторые пациенты страдают от холодовой аллергии всего несколько зим, а потомона проходит либо самостоятельно, либо на фоне грамотного лечения.Шубы из натуральногомеха. Заветная мечта многих женщин иногда превращается в аллергическийкошмар. Все зависит от обработки меха и выделки шкуры. Прежде всего, аллергиювызывают различные красители – формальдегиды. Реакция возникает при ежедневномношении изделия и сопровождается многократным чиханием, слезотечением,покраснением глаз, опуханием носа и обильными высыпаниями на коже. Еслипренебречь этими симптомами и не начать своевременное лечение, может развитьсяотек слизистых и мягких тканей, а также удушье. Проявление недуга может бытьвызвано не только химией, но и ворсинками шерсти животных, из которых шьют шубы.Зачастую, в них содержится клещ демодекс. Этот мельчайший паразит вызываетдемодекоз – поражение кожи лица. Чаще всегозаболевание локализуется на веках, надбровных дугах, подбородке, носогубныхскладках, наружных слуховых проходах. Кроме острой аллергической реакции оноспособствует развитию блефарита и конъюнктивита. Подобный набор серьезныхпроблем требует профессионального и длительного медикаментозного лечения.Вода. Этот тип аллергии получил название "аквагенная крапивница".Заболевание достаточно редкое, происходит из-за нетипичной реакции иммуннойсистемы на любой контакт с водой. Смертельных случаев в результате него незафиксировано. Наибольшее распространение болезнь получила у жителей стран сжарким климатом, так как их кожные покровы отвыкают от влаги, к которой они неимеют частого доступа. Например, у индусов и африканцев периодически возникает аллергияот попадания воды на кожу, вызывая покраснение, сыпь и даже мгновенные ожоги. Уевропейцев и россиян похожую реакцию может вызвать длительное купание вводоемах, после чего на их коже образуются небольшие пятна, которые зудят ичешутся. Это связано с наличием хронических заболеваний печени и почек, либо снедостатком в организме иммуноглобулинов группы Е. Особенно подвержены аллергическойреакции на воду любители бассейнов. Поскольку вода в них, как правило,хлорируется. Переизбыток хлора, который присутствует в воде в качестведезинфицирующего средства, является непосредственной причиной острого заболевания.Кондиционеры. Офисным работникам или туристам, которые длительноевремя находятся в помещениях, где работают кондиционеры старого образца, грозитлегионеллез – так называемая "болезнь легионеров". Это острая аллергическаяреакция, вызванная бактериальной инфекцией, которая проявляется в виде тяжелойпневмонии. Для течения болезни характерны внезапные приступы удушающего кашля,повышение температуры до 39-40 градусов, слабость, обильное потоотделение исильные головные боли. С высокой степенью вероятности старые кондиционерыникогда не обрабатывались антисептиками, их тщательную очистку никто непроводил. Поэтому в них образуются колонии бактерий Legionella.Для обитания и размножения этого микроклеща условия холода и влаги – идеальнаясреда. Окна и двери закрыты, мотор гонит воздух, люди дышат им, вдыхая микроорганизмы.Впервые об этом заболевании стало известно в США в 1976году, когда большое количество участников собралось в Филадельфии на съезд Американского легиона. Спустя несколько днейпосле окончания мероприятия члены организации один за другим начали умирать отпневмонии. Расследование показало, что массовую внезапную бронхолегочнуюпатологию вызвала Legionella. Вспышку эпидемии спровоцировалибактерии, размножавшиеся в вентиляционной системе, установленной в гостинице,где разместились участники съезда. Поэтому при возникновении этой тяжелой формыаллергии необходимо немедленно обратиться к врачу.