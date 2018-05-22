На съемках скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ольгу Бузову ждал неприятный сюрприз. Ее коллега Влад Кадони озвучил нелицеприятные подробности прошлого Романа Гриценко, который ухаживал за поющей ведущей.

На съемках скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольгу Бузову ждал неприятный сюрприз. Ее коллега Влад Кадони озвучил нелицеприятные подробности прошлого Романа Гриценко, который ухаживал за поющей ведущей.В Сети появился свежего выпуска реалити-шоу "Дом-2". На видео ведущий Влад Кадони сообщает, что ходят слухи о том, будто Роман Гриценко до пластических операций занимался эскортом. Судя по выражению лица Ольги Бузовой, сидевшей рядом с Гриценко, для нее было новостью и слухи об эскорте и информация о хирургическом вмешательстве в ангельскую внешность молодого мужчины.Вначале Гриценко посмеялся. "Нет, нет!.. Я понял... Мне скидывали скрины, где там парень какой-то сидит, похожий на меня. Я видел эти скрины. Что это? Нет, это неправда", – сказал Роман, который, отметим, не раз оказывал знаки внимания Ольге Бузовой.Удивленная ведущая попросила Влада Кадони уточнить, о чем он говорит. "Ходят слухи, очень навязчивые (в этот момент Роман Гриценко громко смеется. – Прим.ред.), о том, что Роман до пластических операций ("Каких пластических операций?" – переспросила Бузова)... Он занимался эс-кор-том!" – рассказал Кадони.Сидящие в зале люди заулюлюкали и начали смеяться. Внезапно Роман Гриценко посерьезнел и заявил, что если и дальше будет развиваться эта неприятная для него тема, он встанет и уйдет. "Я добрый парень, на самом деле. Я всегда с самоиронией отношусь ко многим вопросам, но говорить, ***, что я эскортом занимаюсь, это уже перебор!" - высказался Гриценко.Когда же ведущий попытался еще раз получить ответ на щекотливый вопрос, Роман встал и действительно покинул студию. Последнее слово все равно осталось за Владом Кадони. "По реакции Романа поняли, что это правда", – вслед уходящему Роману Гриценко бросил ведущий. Публика посмеялась и захлопала.