Глава регионального СК Артём Кулаков взял дело под личный контроль.

Следственный комитет по Владимирской области начал проверку по факту инцидента в Гусь-Хрустальном, где 19 мая водитель электросамоката сбил 11-летнего мальчика в пешеходной зоне. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.Глава регионального СК Артём Кулаков взял дело под личный контроль по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина. Бастрыкин потребовал оперативно доложить о результатах проверки и установить все детали произошедшего, включая техническое состояние самоката и соблюдение правил движения.Центральный аппарат СК будет следить за ходом расследования до принятия окончательного решения. Напомним, ранее мы писали, что