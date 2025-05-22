Вероятно, политику назначили исправительные работы.

Магамеду Ахматову, ранее приговорённому к 1,5 годам ограничения свободы за совращение несовершеннолетней, ужесточили наказание. По данным «Владимирских новостей», причиной могло стать нарушение режима.Вероятно, политику назначили исправительные работы.Ахматов пытался оспорить приговор в областном суде, но безуспешно. Ограничение свободы предполагает ряд ограничений, включая запрет на посещение определенных мест и выезд за пределы муниципального образования без согласия органов.Напомним, ранее мы писали, что