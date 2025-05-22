История с наездом электровелосипедиста на ребенка в Гусь-Хрустальном получила продолжение на федеральном уровне. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил

История с наездом электровелосипедиста на ребенка в Гусь-Хрустальном получила продолжение на федеральном уровне. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Артёму Кулакову доложить о ходе и итогах процессуальной проверки, которая проводится по факту травмирования второклассника. Ранее сообщалось, что около дома №3А на улице Карла-Либкнехта ребёнка сбил мужчина, управлявший электровелосипедом. Виновник происшествия скрылся