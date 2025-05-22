Привычное блюдо, знакомое каждому с детства можно разнообразить вкусным соусом и красивой подачей! Главные герои выпуска — картофель и сосиски «Сочинки» от бренда «Стародворье». Отличное

Привычное блюдо, знакомое каждому с детства можно разнообразить вкусным соусом и красивой подачей! Главные герои выпуска — картофель и сосиски «Сочинки» от бренда «Стародворье». Отличное блюдо, чтобы порадовать себя и близких! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Реклама АО “Стародворские колбасы”. ИНН 3328426780 Erid: 2VtzqwpZpLt