Международный туроператор FUN&SUN внедрил информационную систему (ИС) «Феликс» от «Ростелекома» для автоматизации процесса управления проектами.

Международный туроператор FUN&SUN внедрил информационную систему (ИС) «Феликс» от «Ростелекома» для автоматизации процесса управления проектами. Система «Феликс» — решение класса PPM (Project Portfolio Management), с помощью которого все проекты компании можно объединить в единое цифровое пространство. Это позволяет улучшить взаимодействие с заказчиками и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором и разрозненностью данных, что значительно повышает эффективность планирования бизнеса.ИС «Феликс» позволяет вести реестр всех проектов, программ и портфелей проектов компании, выступая основным источником информации. В ней содержатся данные о графиках работ, командах проекта, бизнес-кейсах, статус-отчетах, рисках, извлеченных уроках, а также учет рабочего времени сотрудников и многое другое.Одним из ключевых эффектов внедрения ИС «Феликс» стала модернизация подхода к согласованию изменений в проектах. Все параметры фиксируются в цифровом паспорте и согласовываются с заказчиками напрямую в системе, обеспечивая доступ к единой базе решений. Кроме того, любой запрос сохраняется в истории изменений.Внедрение информационной системы заняло около двух недель, в течение которых была выполнена интеграция серверной части в ИТ-ландшафт FUN&SUN и проведена базовая настройка взаимодействия с Active Directory и почтовым сервером. Также были настроены ролевая модель, матрицы согласования и справочники по требованиям клиента.Сергей Колбасов, ИТ-директор FUN&SUN:«Современный турист требователен. А значит, и управление проектами должно быть точным, динамичным, прозрачным. Мы строим клиентский путь, в котором важна каждая деталь — и "Феликс” стал нашим фундаментом в этой трансформации».Тимур Рагимов, руководитель отдела изменений ИС FUN&SUN:«Внедрение системы помогло FUN&SUN повысить прозрачность, вовлеченность и эффективность управления проектами и обеспечивает более точную картину происходящего. Кроме того, удобными стали и автоматические статус-отчеты, которые на основании индикаторов степени отклонения плановых показателей от фактических подсвечивают проекты разной степенью отклонения, что позволяет всем участникам реализации проекта оперативно реагировать на изменения».Артемий Семар, директор направления «Ростелекома», продакт-менеджер ИС «Феликс»:«Внедрение системы не ограничивается только установкой ПО в ИТ-ландшафт предприятия. Совместно с заказчиком определяются основные характеристики процесса управления, ролевая модель, зоны ответственности участников, атрибуты проектов. Наша команда внедрения всегда старается предлагать оптимальные варианты настроек в системе с учетом специфики процесса заказчика. Обучение персонала проводится уже в системе, которая полностью адаптирована под целевой процесс».Александр Нудельман, директор департамента корпоративного проектного управления «Ростелекома»:«Ключевым фактором успеха внедрения информационных систем является слаженная работа команды заказчика и вендора, когда у заказчика формируется четкая потребность в решении конкретной задачи, а вендор готов гибко реагировать на запрос и поддержать процесс внедрения экспертизой и адекватным задаче ресурсом. Мы сделали максимальный упор на обучение и запуск процессов на стороне туроператора FUN&SUN, чтобы обеспечить быстрый старт работы и переход на целевые процессы».Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.