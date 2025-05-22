«Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с наиболее выгодными и удобными для заёмщиков кредитными картами, которые клиентам привезут на работу или на дом лично в руки.

«Выберу.ру» подготовил рейтинг банков с наиболее выгодными и удобными для заёмщиков кредитными картами, которые клиентам привезут на работу или на дом лично в руки.В ходе исследования аналитики финансового маркетплейса изучили продуктовые линейки российских банков из ТОП-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.03.2025 г.). Результатом экспертной оценки и расчётов кредитного калькулятора сервиса стал рейтинг продуктов по итогам апреля «Лучшие кредиты кредитные карты с доставкой на дом».При ранжировании кредитных карт главным критерием стала опция доставки карты клиенту. У лидеров апрельского исследования география доставки максимально широкая и выходит далеко за пределы мегаполисов. Кроме того, при сравнении условий продуктов учитывалась длина льготного периода — более 50 дней и максимальная ставка кешбэка. На место в рейтинге влияли размер процентной ставки, полная стоимость кредита (ПСК), которая влияет на размер ежемесячного платежа вне рамок льготного периода. В расчёт также были включены коэффициенты, отражающие лимит кредитования, диапазон между рекламной ставкой и процентами в тарифах банков. Помимо этого, в методике вычислений использовались такие параметры как: условия и размер комиссии за снятие наличных и переводы; курс конвертации кешбэка в рубли и набор дополнительных сервисов, включая онлайн-управление категориями кешбэка; стоимость выпуска и обслуживания карты; возможность онлайн-оформления карты и выбор способа доставки. Дополнительно рассматривался критерий значимости банка на финансовом рынке. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Лидером рейтинга «кредиток» с доставкой на дом стала карта «120 дней на максимуме» Банка Уралсиб (по ставке от 34,9%), которая набрала максимальное количество баллов по совокупности показателей. В тройке лидеров кредитные карты — «Своя кредитка» Свой Банка и карта «МТС Деньги». Далее в рейтинге кредитные продукты ведущих федеральных игроков и крупных региональных кредиторов: ВТБ, Газпромбанка, Сбербанка, УБРиР, Ренессанс Банка, Банка ДОМ.РФ, ОТП Банка.«По данным ЦБ, к началу 2025 года на руках у россиян было 68,5 млн кредитных карт. За последние 12 месяцев объем эмиссии кредиток вырос на 6%. Несмотря на то, что банки повысили ставки кредитования, ужесточили требования к заёмщикам, а ряд кредиторов ввели правило: "один клиент — одна карта", потребительский спрос на карты не сокращается. По итогам апреля 2025 года количество онлайн-запросов уменьшился лишь на 0,6% к показателю годом ранее, что можно считать погрешностью. Хотя в целом сегмент розничного кредитования весной "охлаждается", кредитные карты по-прежнему востребованы. В условиях растущих цен людям не хватает доходов, поэтому они обращаются в банки и приходят на финансовый маркетплейсы за "запасными кошельками", чтобы в дальнейшем использовать кредитный пластик даже для оплаты товаров первой необходимости и продуктов. С начала года кредитками на "Выберу.ру" интересовались больше 1,8 млн пользователей. В мае они изучают они изучают нашу онлайн-витрину, где собраны 141 карта, включая пластик с доставкой на дом, и, выбрав подходящее решение, отправляют заявки в банки. А наиболее активно интересуются кредитками заёмщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Тюмени, Севастополя, Ульяновска, Пскова, Краснодара, Уфы, Красноярска и Екатеринбурга», — отметила директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 319 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.