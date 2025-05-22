Из-за высокого пассажирского спроса скоростной поезд №723 «Ласточка», курсирующий между Москвой и Нижним Новгородом с остановкой во Владимире, продолжит движение в увеличенном

Из-за высокого пассажирского спроса скоростной поезд №723 «Ласточка», курсирующий между Москвой и Нижним Новгородом с остановкой во Владимире, продолжит движение в увеличенном десятивагонном составе до сентября 2025 года. Такое решение приняли в ОАО «РЖД» после анализа загрузки маршрута. С января по апрель 2025 года по маршруту Москва – Нижний Новгород перевезено более 1,1 млн пассажиров.