Теперь женщину будут судить.

Жительницу Московской области будут судить за смертельное ДТП на трассе между Суздалем и Владимиром, где погибли взрослый и двое детей. К аварии привел неудачный обгон. Об этом сообщили в СУ СКР и прокуратуре Владимирской.По данным следствия, инцидент произошел утром 16 февраля. 51-летняя женщина-водитель за рулем Kia двигалась по трассе Р-132. На задних сиденьях находились ее дети — 10 и 13 лет.На участке дороги около 234 км она предприняла попытку обогнать грузовик, превысив скорость. После завершения маневра автомобиль занесло, и его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с Mitsubishi, за рулем которого находился 63-летний водитель.В результате аварии один из детей погиб на месте, а его брат — в машине скорой помощи. В тот же вечер водитель Mitsubishi скончался в больнице.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Расследование завершено, и дело направлено в суд.