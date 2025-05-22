Вечером 21 мая силы ПВО зафиксировали вторую за сутки волну атак украинских беспилотников. Один из дронов был уничтожен в небе над Владимирской областью. Как сообщил губернатор Александр

Вечером 21 мая силы ПВО зафиксировали вторую за сутки волну атак украинских беспилотников. Один из дронов был уничтожен в небе над Владимирской областью. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, пострадавших и разрушений нет. Атака произошла в период с 15:00 до 18:00. По данным Минобороны, всего в этот промежуток было уничтожено 30 беспилотников: 11 – над Орловской