Бригада энергетиков восстановила электроснабжение около 2 часов ночи.

20 мая 2025 года внезапное отключение электроэнергии парализовало работу молочной фермы СПК «Пионер» в посёлке Бег. Отключение трансформаторной подстанции произошло около 19:00, что сделало невозможным машинное доение коров.По данным электросетей, причиной отключения стало технологическое нарушение на линии электропередачи 10 кВ, вызванное грозовым фронтом и шквалистым ветром.Бригада энергетиков восстановила электроснабжение около 2 часов ночи. Директор СПК «Пионер» А.Н. Попков лично прибыл на ферму для решения проблемы.