За свою карьеру он оформил более 200 спектаклей в различных театрах России.

22 мая на 81-м году жизни умер Станислав Семенович Шавловский, главный художник Владимирского академического театра драмы. Об этом сообщили в пресс-службе театра.Шавловский, родившийся в Красноярске и получивший образование в ведущих художественных институтах, с 1985 года занимал должность главного художника Владимирского драмтеатра. За свою карьеру он оформил более 200 спектаклей в различных театрах России.Станислав Шавловский был удостоен множества наград, включая Госпремию РФ, премию им. Евстигнеева и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.О дате и месте прощания с художником будет объявлено позднее. Недавно театр также понес утрату актера Николая Горохова.