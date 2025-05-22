Не стало главного художника владимирского драмтеатра Станислава Семеновича Шавловского. Он умер 22 мая в возрасте 80 лет. О смерти Станислава Шавловского сообщили в пресс-службе театра.

Не стало главного художника владимирского драмтеатра Станислава Семеновича Шавловского. Он умер 22 мая в возрасте 80 лет. О смерти Станислава Шавловского сообщили в пресс-службе театра. Будущий театральный художник родился 1 мая 1945 года в Красноярске. Учился в Красноярском худучилище имени Сурикова и Ленинградском госинституте театра, музыки и кинематографии имени Черкасова. За свою жизнь Станислав Шавловский