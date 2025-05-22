В баре трое охотников рассказывают друг другу о своих успехах на сафари. Первый:
- На меня побежал носорог, я подпустил его на три метра - бабах! - наповал!
Второй:
- А я, когда охотился на слонов, подпустил одного на два метра и одним выстрелом завалил его.
Третий:
- А на меня помчался буйвол с наставленными рогами, ну, я в него - бух! - готов!
Тут в разговор встревает тщедушный мужичонка, сидящий за соседним столиком:
- Это все ерунда. Вот на меня лев зарычал, а я к нему подошел аж на полметра безо всякого оружия и обоссал его.
Все трое удивленно:
- Ух ты! И чем все закончилось?
- Тем, что я получил по морде от сотрудников зоопарка.
еще анекдот!