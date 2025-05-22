Несовершеннолетнюю дочь участника СВО оставили без пенсии по потери кормильца. История произошла в Киржачском районе. Не сумев добиться выплат, мама девочки обратилась в прокуратуру,

Несовершеннолетнюю дочь участника СВО оставили без пенсии по потери кормильца. История произошла в Киржачском районе. Не сумев добиться выплат, мама девочки обратилась в прокуратуру, рассказали в пресс-службе ведомства. Супруг обратившейся погиб в зоне СВО. В октябре прошлого года женщина обратилась в Центр социального и пенсионного обеспечения военкомата области, чтобы оформить дочери пенсию по потере кормильца.