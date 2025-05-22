Форум был организован по инициативе главы ЛНР Леонида Пасечника.

В Луганской Народной Республике состоялся межрелигиозный форум Религия и мир. Его целью стало развитие духовного, нравственного, исторического и культурного взаимодействия между общественными организациями, структурами власти и образованием подрастающего поколения.Особое было внимание уделено воспитанию молодежи в соответствии с традиционными ценностями, чувством патриотизма и преданностью своей стране.Форум был организован по инициативе главы ЛНР Леонида Пасечника. Участники форума представили доклады, в которых поделились опытом духовно-нравственного воспитания молодежи, основанным на практической работе в их регионах и в казачьих учебных заведениях.– Сегодня мы говорим о мире, как об отсутствии вражды среди людей и мирном добрососедстве государств и народов, – сказал митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.