Во Владимирской области продолжается восстановление популяции краснокнижной клязьминской стерляди. Не так давно в участок Оки в черте Мурома выпустили 17 803 мальков. Каждая рыбка весит

Во Владимирской области продолжается восстановление популяции краснокнижной клязьминской стерляди. Не так давно в участок Оки в черте Мурома выпустили 17 803 мальков. Каждая рыбка весит около 3 граммов, рассказали в пресс-службе Владупрадора. Дорожники провели акцию для возмещения ущерба, причиненного в ходе работ по ремонту и строительству дорог. Стерлядь растет медленно – взрослой рыба станет только