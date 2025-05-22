28-летнего нелегального мигранта из Таджикистана будут судить за взятку полицейскому. Иностранца должны были отправить в родную страну, но тот уклонялся от этого. За свое пребывание в России

28-летнего нелегального мигранта из Таджикистана будут судить за взятку полицейскому. Иностранца должны были отправить в родную страну, но тот уклонялся от этого. За свое пребывание в России он собирался заплатить правоохранителю 15 000 рублей, рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома области. 3 апреля во время рейда на территории строительного объекта в Покрове полицейские задержали нелегального