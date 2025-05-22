50-летняя жительница Московской области ответит в суде за гибель трех человек в ДТП, среди которых двое – ее несовершеннолетние сыновья. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и
50-летняя жительница Московской области ответит в суде за гибель трех человек в ДТП, среди которых двое – ее несовершеннолетние сыновья. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следкома области. Напомним, жуткая авария произошла 16 февраля у села Лопатницы Суздальского района. Женщина ехала на своем авто «Киа Венга», на заднем сиденье находились ее дети – мальчики 10