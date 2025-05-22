× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/22-05-2025-v-suzdalskom-rajone-budut-sudit-mat-po-vine-kotoroj-v-dtp-pogibli-dvoe-ee-detej.html" target="_blank">В Суздальском районе будут судить мать, по вине которой в ДТП погибли двое ее детей</a> - 50-летняя жительница Московской области ответит в суде за гибель трех человек в ДТП, среди которых двое – ее несовершеннолетние сыновья. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и