Их общий вес 53,5 кг.

В рамках экологической акции, организованной специалистами «Владупрадор», в водоемы региона выпущено 17 803 малька стерляди общим весом 53,5 кг. Мероприятие направлено на восстановление популяции краснокнижных осетровых рыб и компенсацию экологического ущерба, нанесенного в результате дорожных работ.Выпуск стерляди – важный шаг в сохранении биоразнообразия региона, ведь для достижения половозрелости этим рыбам требуется около 7 лет. Стоит напомнить, что вылов стерляди в России запрещен и преследуется по закону. Нарушителям грозят серьезные штрафы и даже уголовная ответственность.Напомним, ранее мы писали, что