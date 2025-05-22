Тарифы будут проиндексированы на целых 12,6%.

Летом россиян ждет ощутимое повышение цен на электроэнергию. Тарифы будут проиндексированы на целых 12,6%.Минэкономразвития России озвучило прогноз по тарифам на электроэнергию. Уже с 1 июля 2025 года они взлетят на 12,6%! В последующие годы рост продолжится: с июля 2026 года – на 9,3%, с 1 июля 2027 года – на 6,9%, и с июля 2028 года – на 4,9%.Рост цен обусловлен необходимостью инвестиций в строительство новой генерации и повышением тарифа на передачу электроэнергии.