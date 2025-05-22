40-летнюю байкершу госпитализировали после ДТП на улице Мира во Владимире. Ее мотоцикл столкнулся с легковушкой «Рено», около 7:40 22 мая, рассказали в пресс-службе УМВД области. По

40-летнюю байкершу госпитализировали после ДТП на улице Мира во Владимире. Ее мотоцикл столкнулся с легковушкой «Рено», около 7:40 22 мая, рассказали в пресс-службе УМВД области. По предварительной информации, за рулем авто была 48-летняя женщина. Она ехала в сторону улицы Горького, и при развороте на Мира должна была предоставить преимущество движущемуся по встречке мотоциклу «Кавасаки». Но