Аварию зафиксировал видеорегистратор проезжающей машины. Встречный автомобиль идет на разворот, в то же самое время со стороны улицы Горького в нее влетает на скорости мотоцикл. Водитель

Аварию зафиксировал видеорегистратор проезжающей машины. Встречный автомобиль идет на разворот, в то же самое время со стороны улицы Горького в нее влетает на скорости мотоцикл. Водитель двухколесного просто не успевает среагировать и увернуться от столкновения. Как рассказали в пресс-службе ГАИ области, ДТП произошло около 8 утра 22 мая на улице Мира. Алена Бусько, старший инспектор