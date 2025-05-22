34-летний владимирец может лишиться свободы после того, как подставил свою организацию и обманул подчиненного. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, он занимал руководящую

34-летний владимирец может лишиться свободы после того, как подставил свою организацию и обманул подчиненного. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, он занимал руководящую должность в организации, предоставляющей транспортные услуги. В июле 2023 года один из его подчиненных, управляя служебным авто УАЗ «Патриот», попал в ДТП. Восстановить машину было нельзя. Водитель должен был компенсировать причиненный организации