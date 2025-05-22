Владимирский «Центр компетенций» завершил архитектурный конкурс на разработку концепции нового здания городского автовокзала. В конкурсе приняли участие три проекта – от архитектурных

Владимирский «Центр компетенций» завершил архитектурный конкурс на разработку концепции нового здания городского автовокзала. В конкурсе приняли участие три проекта – от архитектурных бюро и индивидуальных авторов, сообщили в пресс-службе правительства региона. Все представленные работы включали визуализацию здания, планировку, конструктивные и инженерные решения, а также варианты благоустройства территории. Жюри оценивало проекты по нескольким критериям: соответствие градостроительным