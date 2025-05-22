В марте ему исполнилось 80 лет.

22 мая ушел из жизни Василий Никитенко, видный общественный деятель города Владимира. В марте ему исполнилось 80 лет. Более двух десятилетий он возглавлял Владимирскую городскую общественную организацию пенсионеров и инвалидов, активно занимаясь социальной защитой ветеранов и пенсионеров.Василий Никитенко известен своим вкладом в патриотическое воспитание молодежи, участвуя в Уроках мужества и интерактивных занятиях. Под его руководством ветераны Владимира оказывали поддержку участникам специальной военной операции.За свою активную общественную деятельность Василий Никитенко был удостоен множества наград. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.