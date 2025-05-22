Мэрия оценила работы по демонтажу в 2,5 млн рублей и сейчас ищет подрядчика.

Во Владимире, спустя три года после расселения, наконец-то запланирован снос аварийного дома №4 по улице Разина. Здание признали опасным еще в 2014 году, а в 2023 году прокуратура обратила внимание на его состояние, как на потенциально опасный объект.Мэрия оценила работы по демонтажу в 2,5 млн рублей и сейчас ищет подрядчика.Компании предстоит снести двухэтажное здание, вывезти мусор и благоустроить территорию в течение трех месяцев после заключения контракта. Подрядчика выберут 10 июня.