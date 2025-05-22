В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы.

Во Владимирской области 24 мая состоится IX Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Центром проведения станет посёлок Мстёра Вязниковского района.В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в забеге синхронно примут участие более 165 тысяч человек в 90 городах России. Участникам предложат дистанции в 500 метров, 1, 5, 10 километров и полумарафон (21,1 км).Выдача стартовых пакетов начнётся в 07:00, старты - с 09:00, а награждение запланировано на 14:30.