Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

Во Владимирской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Эти ограничения будут действовать в течение текущего дня, пока не будет получено дополнительное распоряжение.Жителям региона рекомендуется пользоваться проводным интернетом и сетями Wi-Fi для обеспечения связи.Такие меры принимаются с целью защиты населения в условиях возможной угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов.