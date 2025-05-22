Правительство Владимирской области в соцсетях сообщило, что из-за потенциальной угрозы, связанной с атакой беспилотников, в отдельных районах Владимирской области, ограничена работа

Правительство Владимирской области в соцсетях сообщило, что из-за потенциальной угрозы, связанной с атакой беспилотников, в отдельных районах Владимирской области, ограничена работа мобильного интернета. “Отключения могут происходить и при объявлении опасности в дальнейшем. Эту меру применяют только в случае особой необходимости. Это нужно для повышения эффективности защиты нашего региона от БПЛА”, – пояснили в пресс-службе. Жителям