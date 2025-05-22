Комплекс займет 165 га земли.

Во Владимирской области ведется строительство масштабного логистического центра «Адмирал». Комплекс, занимающий площадь в 165 гектаров и включающий более 230 тысяч квадратных метров складских помещений, станет крупнейшим мультимодальным железнодорожным терминалом в Центральном федеральном округе.По словам директора Агентства экономического развития Максима Никерова, в настоящее время активно ведётся работа по созданию необходимой инженерной инфраструктуры и транспортной доступности объекта, включая строительство примыкания к трассе М-7 и обустройство внутренней дорожной сети.Кроме этого, прорабатываются вопросы развития и реконструкции станции «Ундол».