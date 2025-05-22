Госдума приняла новый закон.

Штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним в России, включая Владимирскую область, будут значительно увеличены. Госдума приняла соответствующий закон во втором и третьем чтениях.Новая норма направлена на усиление ответственности продавцов и защиту здоровья молодежи, поскольку продажа энергетиков детям считается опасной и противоречит мерам по охране их здоровья.Нарушителям грозят штрафы:для физлиц штраф составит до 50 тыс. рублей;для должностных лиц – до 200 тысяч;для юрлиц – до 500 тыс. рублей.Во Владимирской области планировали ограничить продажу безглагольных энергетиков несовершеннолетним еще несколько лет назад, однако тогда до реализации запрета дело так и не дошло. Актуальность этой меры вновь поднялась лишь в феврале 2024 года.