Об этом сообщили в Правительстве Владимирской области.

Масштабные работы по восстановлению лесов во Владимирской области подходят к своему логическому завершению – весенний лесокультурный сезон близится к концу.В 2025 году площадь восстановления лесов во Владимирской области составит 6,5 тыс. га. Примерно половина плана будет выполнена уже этой весной.Министр лесного хозяйства Евгений Малышев сообщил, что в весенний период сеянцы возрастом 1-2 года высаживают на лесокультурные площади, где заранее подготовлена почва. Основные породы: сосна обыкновенная и ель европейская. Лесовосстановление может быть искусственное (посадка леса), комбинированное (сочетание посадки леса с естественным заращиванием) и естественное.Во Владимирской области преобладает искусственное и комбинированное лесовосстановление – это 3,4 тыс. га или 52 процента от общего объёма работ. Через 7 лет посадки достигают высоты 1 м и более, превосходят травяной и снежный покров. В таком возрасте они считаются молодым лесом. Из категории «несомкнувшиеся лесные культуры» они переходят в категорию «земли, на которых расположены леса». В 2024 году в эту категорию переведены 6,3 тыс. га