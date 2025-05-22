Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

22 мая примерно в 07:40 на улице Мира в городе Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, 47-летняя жензина водитель автомобиля Renault, движущаяся в направлении улицы Горького, при выполнении разворота не уступила дорогу встречному транспортному средству — мотоциклу Kawasaki, которым управляла 40-летняя женщина.В результате столкновения произошло аварийное происшествие, которое могло иметь серьезные последствия из-за нарушения правил дорожного движения.Водитель мотоцикла госпитализирована с переломами и другими травмами. В связи с произошедшим дорожным происшествием сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой выясняются все обстоятельства случившегося.