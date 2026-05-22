Атаки коснулись 18 регионов.

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В зону атак попали 18 регионов, среди которых оказалась и Владимирская область.Жителям напомнили о том, что при угрозе атаки БПЛА следует найти надежное укрытие или лечь на землю, прикрыв голову руками.Если вы в помещении, отойдите от окон и переместитесь в ванную, туалет или коридор.Не паникуйте. После первого удара не выходите из укрытия — возможны повторные атаки.