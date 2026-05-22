В одной из городских школ прошел очередной инструктаж «Порядок действий по сигналу «Внимание всем»» для руководителей образовательных учреждений, директоров и педагогов.Занятия были нацелены на отработку алгоритма действий при атаке БПЛА и ракетной опасности, а также на обучение подготовки укрытий для учеников.Практическая часть включала показ того, как организовать безопасные места: коридоры с толстым несущим каркасом без окон, учебные классы при невозможности эвакуации и подвальные помещения с двумя и более выходами.Педагогам продемонстрировали приемы: перевернуть парты, создать защитный щит, занять место у дальней стены без окон, сохранять спокойствие и ждать сигнала об окончании тревоги.Глава администрации Александр Шаров заявил, что приоритет — сохранение жизни и здоровья горожан, прежде всего детей, и что ответственность за реализацию мер лежит на муниципалитете.Укрытия должны быть оснащены лавками и стульями, огнетушителем, аптечкой, запасом воды и инструментами для разбора завалов.Аналогичные занятия провели на площадках допобразования с участием руководителей культуры и спорта. До конца года такие тренировки пройдут во всех учебных заведениях города.