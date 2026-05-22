В Суздале на учебном стрельбище состоялся региональный чемпионат УМВД по Владимирской области, посвященный памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников ППС.В состязаниях приняли участие около 200 полицейских из районов области, а также представители ФСИН и Росгвардии.Программа соревнований включала разные упражнения, в том числе норматив АК‑8: стрельба из автомата Калашникова с 75 метров в трех положениях — стоя, с колена и лежа — за 90 секунд.Командный зачет определил призеров в двух группах.В первой группе 1 место заняло УМВД по городу Владимиру, 2 место — МО МВД «Муромский», 3 место — МО МВД «Гусь-Хрустальный».Во второй группе 1 место — ОМВД «Меленковский», 2 место — ЦПП УМВД по Владимирской области, 3 место — ОМВД по Суздальскому району.