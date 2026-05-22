Адам с Евой резвятся в саду, спускается к ним Бог и говорит: "Дети мои,
у меня есть вам 2 подарка, только вы должны решить кому какой.. Первый
подарок - писать стоя".. ну Адам громче всех орал и бился головой деревья, что он хочет писать стоя, что всю жизнь мечтал. Ева ему
уступила.. И Адам побежал по саду, радовался, прыгал, кричал, ссал на
всё подряд! На деревья, на цветы, на каждую букашку и просто на землю!
Ева встала рядом с Богом.. В молчании смотрели они вместе на это
безумие.. И тут Ева спросила: "Боже мой, а второй то подарок какой??"..
И молвил Бог: "Мозги, Ева.. Мозги.
