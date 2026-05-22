Прокуратура внесла представление, отходы в лесу уже убраны.

Владимирская природоохранная прокуратура проверила работу АО «Полигон» на полигоне ТБО у деревни Бабанино Петушинского района и выявила нарушения законодательства.Установлено, что часть отходов в зоне складирования не покрыта изолирующим грунтом, как того требуют природоохранные и санитарные нормы.Часть мусора хранится вне твердых покрытий и за пределами отведенных площадок, из-за чего он подвержен размыву и разлету ветром.На месте разгрузки отсутствуют переносные ограждения для задержки легких фракций при выгрузке и работе бульдозеров.Фильтрационные канавы не очищены, а установка для мойки колес на выезде не функционирует.Зафиксировано складирование отходов на участке лесного фонда площадью 0,1 га.В отношении директора и организации возбуждены дела по ст. 6.35 и 8.31 КоАП РФ. Главному инженеру предъявлены нарушения по ст. 8.1 и 8.2.