С 25 мая по 1 июля движение будет полностью ограничено на участке Пушкарской, проходящем вдоль Дворца детского и юношеского творчества и дома №44.Ограничение связано с проектно-изыскательными и строительно-монтажными работами по строительству новой автомобильной дороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской.Работы выполняются АО «ДСУ-3» в рамках муниципального контракта.Администрация Владимира просит заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.